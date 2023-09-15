Нейропсихолог Войко: от метеозависимости страдают не только взрослые, но и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нейропсихолог Татьяна Войко назвала причины ухудшения самочувствия у людей, страдающих метеозависимостью.

По словам врача, при перемене погодных условий, изменяется и атмосферное давление. Оказывается, оно вызывает недостаток кислорода (гипоксию), и мозг начинает страдать. Поэтому человек испытывает тревожность, сильные головные боли, у него нарушается сон, и нередко случается помутнение сознания.

На перепады атмосферного давления особенно реагируют люди с болезнью сердца и те, кто склонен к гипоксии и внутричерепному давлению.

Также в группе риска находятся люди с анемией, дисплазией соединительной ткани, системными воспалениями и с нарушениями сосудистой стенки.

Следует обратить внимание, что не только взрослые, но и дети реагируют на погоду. Ребенок сам не понимает, что с ним происходит. Он становится вялым, часто капризничает, плохо спит. Это говорит о том, что происходит нарушение внутричерепного давления из-за метеозависимости.

Если появились жалобы на самочувствие в связи с переменой погоды, то надо пойти к врачу и сдать анализы.

- Важно помнить, что метеочувствительность - это симптом неполадок в организме. Возможно, появляются серьезные проблемы со здоровьем, - сообщила нейропсихолог интернет-изданию «Подмосковье Сегодня».