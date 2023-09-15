МО Германии заявило о возможной поставке Украине ракет Taurus через пару недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германское правительство примет решение по поставкам Киеву ракет дальнего действа Taurus через одну или две недели. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну.

По его словам, дело в обеспечении безопасности, поскольку задачей Германии также является предотвращение ущерба по отношению к германскому народу.

"И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть", — заявил Писториус.

Кроме того, немецкий министр обороны Писториус также призвал к пониманию, даже "если украинским друзьям это тяжело дается".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намеревается получить поддержку от других государств в ходе выступления Генеральной Ассамблее ООН.