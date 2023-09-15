Из школы в Екатеринбурге уволились около 20 учителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в средней школе №22 образовалась нехватка учителей из-за увольнения педагогов.

Как передает «КП – Екатеринбург», в период с июня по август этого года школу покинули около 20 преподавателей общего и дополнительного образования, в результате чего из расписания пропали некоторые предметы.

По словам матери одной из учениц, сейчас в шестых классах школы №22 не преподают биологию, географию, музыку и информатику. Сложнее ситуация в 7-9 классах – из их расписания исключили русский язык и литературу, отмечается в сообщении.

О причинах массового увольнения учителей пока неизвестно, однако родительский комитет утверждает, что это связано с новым руководством учебного заведения. Одна из матерей заявила, что условия для педагогов начали ухудшаться в октябре 2022 года со сменой директора. По ее словам, учителя могут обращаться к директору по личным вопросам только в определенные часы приема, а сам он позволяет себе грубое общение даже с преподавателями преклонного возраста.

Издание отмечает, что родители написали запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. В ответном письме сказано, что в настоящее время в школе нет открытых вакансий учителей.