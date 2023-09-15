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НовостиПолитика15 сентября 2023 12:35

Российские бойцы отразили две атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области

ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе ВСУ к западу от Верхового
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области

Российские бойцы отразили две атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области

Фото: Александр КОЦ

Войска ВС РФ отразили две атаки украинских бойцов в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск с помощью авиационных ударов, артиллерийского огня и тяжелых огнеметных систем за сутки отразили две атаки бригады ВСУ около села Работино Запорожской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ к западу от Вербового.

Также Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.