Российские бойцы отразили две атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Войска ВС РФ отразили две атаки украинских бойцов в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск с помощью авиационных ударов, артиллерийского огня и тяжелых огнеметных систем за сутки отразили две атаки бригады ВСУ около села Работино Запорожской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ к западу от Вербового.

Также Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.