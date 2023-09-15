Сенатор Цеков: Украину нужно отсечь от Черного моря для безопасности Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украину необходимо отсечь от доступа к Черному морю для безопасности Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цекова, отсечение Украины от Черного моря поможет прекратить провокации, которые Киев осуществляет в отношении Крыма и его инфраструктуры.

Только лишение Украины к черноморскому побережью позволит гарантировать безопасность в регионе, отметил сенатор.

Напомни, 14 сентября министерство обороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ в Крыму.

Между тем, комитет американского сената по вооруженным силам расследует действия Илона Маска, который отказался активировать сервис спутниковой связи Starlink около Крыма в 2022 году по запросу Киева, сообщает агентство Bloomberg.