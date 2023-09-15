Захарова: доклад HRW раскрыл ужасающую картину с правами человека в США

Захарова: доклад HRW показывает "ужасающую картину" с правами человека в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о соблюдении прав несовершеннолетних в США раскрывают “ужасающую картинку” истинного положения дел с правами человека в Америке.

Ранее HRW опубликовала доклад, в котором перечислила многочисленные нарушения в отношении детей в США, включая ранние браки, телесные наказания, привлечение несовершеннолетних к опасной работе и пожизненные судебные приговоры подросткам.

“Наши оценки созвучны с выводами доклада "Хьюман райтс уотч", где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя образцом демократии”, — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Захарова напомнила, что США является единственной страной в ООН, не ратифицировавшей Конвенцию о правах ребенка, однако активно использует тему детей для дискредитации других государств и давления на них.