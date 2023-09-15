Леонтьев: ВСУ ударили по Новой Каховке ракетой с поражающими элементами

Леонтьев: ударившая по Новой Каховке ракета была начинена поражающими элементами Фото: администрация Новой Каховки

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска ударили по Новой Каховке ракетой, начиненной поражающими элементами.

“Ужасающий по степени цинизма террористический акт. В 9.20 по жилым кварталам нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами”, — приводят слова Леонтьева в телеграм-канале администрации региона.

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ были повреждены четыре жилых дома, погиб один мирный житель и еще 15 получили ранения. Следователи собрали осколки боеприпаса и направили их на экспертизу для установления типа артиллерийской системы.

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