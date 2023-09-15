Врач рассказала об опасных последствиях ротавируса для ребенка Фото: Shutterstock

Ротавирусной инфекцией люди могут болеть нередко, но именно тяжелая форма встречается всего один-два раза. Об этом рассказала инфекционист Сусанна Харит в беседе с «Газетой.Ru».

— Потом иммунитет превращает эту инфекцию в то, что взрослые называют «съел что-то не то». Наиболее тяжело болеют маленькие дети, у них при ротавирусной инфекции может быстро наступить обезвоживание, что приводит к поражению сердца, почек, судорогам, — отметила Харит.

Также инфекционист подчеркнула, что для профилактики надо прививать ребенка, а детям с шестинедельного возраста и до восьми месяцев прививка необходима три раза, что позволит им перенести болезнь гораздо легче.

Эпидемиолог Николай Крючков также предупредил, что простуда на губах людей может привести даже к летальному исходу, если не начать ее вовремя лечить. Особенно за этим надо следить в осенний период, поскольку многие вирусные заболевания обостряются. Слова специалиста опубликовал Пятый канал.