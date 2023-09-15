Гросси: эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы в районе Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники ведомства продолжают слышать многочисленные взрывы в районе Запорожской АЭС.

“Подчеркивая потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта в Украине, эксперты МАГАТЭ продолжали слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС”, — отмечается в сообщении Гросси на сайте МАГАТЭ.

Агентство отмечается, что после катастрофы на Каховской ГЭС были предприняты все необходимые меры для стабилизации водного уровня в охлаждающем водоеме ЗАЭС, поэтому воды для охлаждения станции хватит еще на несколько месяцев.

Также в сообщении Гросси указано, что сотрудники МАГАТЭ в ходе регулярных осмотров не обнаружили какие-либо новые мины или взрывные устройства на ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов отмечал, что украинские войска продолжают регулярно обстреливать город Энергодар, в котором находится ЗАЭС, и другие мирные города Запорожской области. С этим связаны сообщения представителей МАГАТЭ о взрывах в районе атомной станции.

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