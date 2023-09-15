Онколог рассказал о способах профилактики рака крови

При плохом самочувствии нельзя лечиться самостоятельно, стоит обратиться к врачу, считают медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онколог назвал меры профилактики онкологий, в том числе лимфомы, более известная как рак крови. В частности, может помочь плановая диспансеризация и здоровый образ жизни, рассказал РИАМО врач-онколог, гематолог Александр Серяков.

- Профилактикой является своевременное лечение вирусных инфекций, хронического гастрита и язвенной болезни, - считает онколог.

Врач уточнил, что также в профилактику рака входят физическая активность, правильное питание и плановая диспансеризация.

Ранее «Москва 24» сообщила, что одно из самых опасных внешних проявлений – потеря веса за короткий срок. За этим может скрываться в том числе рак. Опухоль сопровождается аллергическими реакциями: например, внезапно возникает сыпь. К вероятным симптомам рака можно также отнести появление крови в кале или моче.

По данным «Известий», опухоли без своевременного лечения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, инвалидности и смерти. При этом опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. Последние отличаются тем, что быстрее растут и прорастают в ткани, дают метастазы и в целом имеют более неблагоприятный прогноз.