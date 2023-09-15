People: Хью Джекман разводится после 27 лет брака

Хью Джекман объявил о разводе после 27 лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Джекман заявили о намерении расстаться после 27 лет брака. Заявление звездной пары публикует журнал People.

Джекманы заявили, что приняли такое решение для того, чтобы каждый из супругов "смог продолжить свой личный рост".

«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», - цитирует издание Хью и Деборру-Ли Джекманов.

Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли ранее считались одной из самых крепких звездных супружеских пар. Сам актер называл себя «однолюбом» и утверждал, что секрет счастливой супружеской жизни заключается в выполнении трех условий. Подробности здесь на KP.RU.

Фоторепортаж о посещении Хью Джекманом Москвы во время премьеры фильма «Живая сталь» здесь на KP.RU.