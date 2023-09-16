Сергей Сокол досрочно сложит полномочия депутата Госдумы. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение проект постановелния о досрочном снятии полномочий депутата Сергея Сокола. Он был избран по Хакасскому одномандатному округу. Соответствующий документ появился в базе Думы.

Согласно документу, нужно считать досрочно прекращенным полномочия депутата Госдумы Сергея Сокола, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 с 15 сентября 2023 года. Это связано с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий.

В Госдуме должны рассмотреть проект постановления о снятии полномочий на пленарном заседании 19 сентября.

Напомним, 31 августа депутата Государственной Думы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. До этого в июле он также лежал в медицинском учреждении с перитонитом (воспаление серозного покрова брюшной полости) и аппендицитом.