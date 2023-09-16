Журналист из США Гринвальд назвал слова Зеленского об украинцах в Европе угрозой Фото: REUTERS

Слова Владимира Зеленского о беженцах из Украины на Западе похожи на угрозу. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд, который сотрудничал с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

По его словам, Зеленский буквально сказал о том, что у него есть террористические ячейки в странах Европы.

"По сути, он говорит: если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на украинский конфликт и продолжать терпеть увеличение стоимости на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, то никто не знает, что они могут начать делать", - заявил Гринвальд.

Журналист отметил, что такие слова из уст украинского президента звучат как угроза.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи от союзников Запада может вызвать непредсказуемую реакцию беженцев из Украины в Европе.