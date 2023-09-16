Секретарь СНБО Украины Данилов: Украина скоро получит танки Abrams Фото: REUTERS

Украинский секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в скором времени Украины получит танки Abrams от Соединенных Штатов. Ожидается, что их будет больше, чем 10. ожидает, что их будет больше, чем 10.

По словам Данилова, в ближайшее время танки, которые весят 80 тонн, поступят в страну.

"В ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят", - заявил Данилов в комментарии "Украинскому радио".

Между тем, власти США все еще не хотят поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS, рассказали чиновники из американской администрации и Министерства обороны страны. При этом, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя.