В Крыму прошли аукционы с национализированными объектами украинских олигархов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму прошел аукцион на национализированное имущество украинских олигархов. Всего было проведено 8 аукционных процедур. Об этом сообщает КП-Крым.

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, были заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. Речь идет о недвижимости, жилых и коммерческих помещениях.

Сейчас на продажу выставлено еще 4 жилых помещения, которые принесут в бюджет региона около 27 миллионов рублей. Также по словам Константинова в планах есть продажа около 100 объектов национализированного имущества.

"Это - жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения," - отметил Владимир Константинов.

Общая стоимость таких объектов составляет более 800 миллионов рублей.