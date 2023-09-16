BI: Россия стала получать больше доходов благодаря росту цен на нефть Фото: REUTERS

Россия получает все больше доходов от продажи нефти при растущих ценах на "черное золото". Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

По данным издания, только за прошлый месяц Россия получила 17,1 миллиарда долларов за экспорт сырой нефти, а это на 1,8 миллиарда превышает показатели в июле

С конца июля топливо сорта WTI подорожало в цене на 26%, примерно до 96 долларов за баррель. При этом цены на российскую нефть Urals выросли на 33%. Из-за сокращения добычи топлива странами ОПЕК+ оба показателя достигли максимумов почти за десять месяцев. А рост доходов от нефти скорее всего даст РФ экономический импульс сообщает издание.

В статье говорится, что рост доходов от нефти, "вероятно", даст России экономический импульс.

Между тем, в Европе увеличение платы на транзит российской нефти разозлило премьера Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что злится на компании из Украины.