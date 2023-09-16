Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе Фото: REUTERS

Днем в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, в таких обстоятельствах из укрытий выходить не стоит.

"Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - написал мэр города в своем канале.

Напомним, 16 сентября 2023 года в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которую включили в 11:10 сперва в Харьковской области, а затем распространили на остальные.