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НовостиПолитика16 сентября 2023 10:15

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харьковской области действует воздушная тревога
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Фото: REUTERS

Днем в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, в таких обстоятельствах из укрытий выходить не стоит.

"Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - написал мэр города в своем канале.

Напомним, 16 сентября 2023 года в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которую включили в 11:10 сперва в Харьковской области, а затем распространили на остальные.