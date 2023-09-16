На Дальнем Востоке предложили ограничить импорт зарубежной рыбы Фото: Анна РОМАХИНА

В ходе Восточного экономического форума 2023 года, проходившего 10-13 сентября во Владивостоке, было предложено решение по актуализации отечественного рыбного промысла, для выполнения поручения президента России Владимира Путина по популяризации употребления рыбы в стране.

«Главной задачей, на которой нужно сконцентрироваться, является увеличение потребления рыбы внутри страны. <…> Здесь я бы предложил всему сообществу подключиться к проекту программы по увеличению внутреннего потребления рыбы, который, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, мы сейчас готовим», - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Отмечается, что Россия готова обеспечивать сама себя рыбной продукцией, и один только Дальний Восток вылавливает 70% от всего объёма рыбы в РФ. При этом 40% идёт на экспорт, так как распространение по родине затрудняется логистикой и огромными расстояниями. Как подчеркнул замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, из запланированных 27 рыбных заводов уже функционируют 25, и все они ориентированы только на внутренний рынок, производя рыбу в упаковке, способную дойти до конечного покупателя в любой точке России.

В качестве усиления отечественного рыбного промысла предлагается заметно сократить экспорт, отказаться от закупок рыбы из-за рубежа, создание практичного механизма снабжения дальневосточной рыбой рестораны и магазины. Особенно подчёркивается важность создания новых холодильных мощностей, так как рыбы можно было бы вылавливать и заготавливать гораздо больше, если бы было где её хранить и транспортировать.