Рогов: ВСУ ударили ракетами по городу Токмак в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские неонацисты нанесли ракетный удар по городу Токмак, в Запорожской области. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ракеты начали падать в городе в 11:15 по московскому времени, о чём он написал в своих социальных сетях.

«Ракетный удар по окраине города нацисты нанесли в 11:15 утра. Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке», - сообщил Рогов.

Также уточняется, что в результате атаки пострадавших и разрушений выявлено не было.

Ранее KP.RU сообщил, что за последние сутки ВСУ обстреляли четыре района в Белгородской области.