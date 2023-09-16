Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 сентября 2023 11:14

Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху

Эрдоган заявил о необходимости проведения четырёхсторонней встречи по ситуации в Карабахе
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху

Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху

Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил лидерам России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам Эрдогана, он предложил президенту России Владимиру Путину, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну встретиться и обсудить шаги, которые необходимо сделать.

"На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили", - заявил Эрдоган.

Также политик добавил, что инициатива о таком мероприятии нацелена на то, чтобы переговоры провели именно лидеры государств, которые имеют отношение к проблеме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена напряженностью между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывает Ереван и Баку к сдержанности.