Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил лидерам России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам Эрдогана, он предложил президенту России Владимиру Путину, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну встретиться и обсудить шаги, которые необходимо сделать.

"На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили", - заявил Эрдоган.

Также политик добавил, что инициатива о таком мероприятии нацелена на то, чтобы переговоры провели именно лидеры государств, которые имеют отношение к проблеме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена напряженностью между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывает Ереван и Баку к сдержанности.