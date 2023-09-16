Экс-разведчик Риттер: бойцы ВСУ пытаются дотянуть до начала сезона дождей Фото: REUTERS

Украинская армия пытается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи, чтобы заморозить конфликт на время. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

По его словам, Украина несет огромные потери и рано или поздно ее ждет крах. Кроме того, ВСУ пытаются всеми силами держать свое наступление на плаву до наступления сезона грязи, считает эксперт.

Также Риттер добавил, что подобная тактика несет в себе большие риски для украинской армии, ведь в процессе ее исполнения ВСУ могут потерять еще больше бойцов. При этом, российская армия не пойдет на заморозку конфликта в сезон дождей, поскольку подготовлена к таким условиям.

Тем временем, экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что новая тактика ВСУ вынудит армию ВС РФ нанести поражение Киеву без компромиссов.