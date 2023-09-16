Польша запретит въезд зарегистрированных в России легковых машин с 17 сентября Фото: REUTERS

Польские власти решили запретить российским легковым автомобилям, именно зарегистрированным на территории РФ, въезжать на свою территорию. С полуночи 17 сентября 2023 года ни один автомобиль с госномерами из России не сможет пересечь границу Польши, сообщил глава местного МВД Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня, и вступает в силу в полночь», - заявил Каминьский.

При этом не будет иметь значения, гражданину какого государства принадлежит автомобиль, если на нём российские госномера. Грузовым авто въезд был запрещён ещё раньше, так что теперь пересечение сухопутной границы на автомобиле, фактически, стало невозможным.

Ранее KP.RU рассказал о том, как находящиеся в Европе россияне в панике вывозят свои автомобили, из страха перед новыми законами и ограничениями, предполагающими возможность полиции просто конфисковать частный автомобиль любого гражданина России без суда и следствия.