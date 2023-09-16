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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 16:11

Губернатор Старовойт: мужчина погиб в Курской области в результате обстрела ВСУ

Глава региона отметил, что собственникам поврежденных в результате обстрела домов будет оказана помощь
Сергей ЧИКОВ
Старовойт: при обстреле курского села от осколочного ранения погиб мужчина

Старовойт: при обстреле курского села от осколочного ранения погиб мужчина

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 16 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель села Плехово в Суджанском районе.

“Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким.” — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что в результате обстрела было повреждено несколько жилых домов. Всем собственникам поврежденных домовладений будет оказана помощь.

Напомним, недавно при обстреле Курской области погиб водитель погрузчика, работавший на спиртзаводе в поселке Теткино Глушковского района