Губернатор Старовойт: мужчина погиб в Курской области в результате обстрела ВСУ

Старовойт: при обстреле курского села от осколочного ранения погиб мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 16 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель села Плехово в Суджанском районе.

“Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким.” — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что в результате обстрела было повреждено несколько жилых домов. Всем собственникам поврежденных домовладений будет оказана помощь.

Напомним, недавно при обстреле Курской области погиб водитель погрузчика, работавший на спиртзаводе в поселке Теткино Глушковского района