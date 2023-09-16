Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию о создании союза государств Сахеля

Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса государств Сахеля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита сообщил, что 17 сентября он вместе с лидерами Буркина-Фасо и Нигера учредил новый союз для создания архитектуры коллективной обороны.

“Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо нашего населения”, — написал военный на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, в ходе которого вооруженные мятежники взяли в заложники президента республики и ввели комендатский час.

Сайт KP.RU разобрался, почему Запад стерпел “военно-патриотические перевороты” в соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо, но на ситуацию в Нигере решил отреагировать и на чьей стороне в этой ситуации Россия.