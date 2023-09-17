Умер Николай Добронравов, поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В возрасте 94 лет умер Николай Добронравов, знаменитый поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой, сообщила «Экспресс-газета».

«На 95-м году жизни скончался один из самых знаменитых отечественных поэтов-песенников Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой отошел в лучший мир после тяжелой и продолжительной болезни», - говорится в публикации.

Также о смерти Николая Добронравова сообщил в своих соцсетях певец Николай Басков.

«Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова…», - написал артист.

Напомним, Николай Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. Закончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, снимался в кино, затем стал писать песни.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2020 года композитор Александра Пахмутова и ее 91-летний супруг поэт Николай Добронравов подхватили ковид. И находились на лечении в «красной зоне» ЦКБ.

Напомним, маэстро создали множество хитов. Среди наиболее известных «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей», «Не расстанусь с комсомолом», «Нежность», «Птица счастья», «Русский вальс», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.