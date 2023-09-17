Ким Чен Ын и Шойгу обсудили вопросы укрепления обороны и безопасности Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности, об этом сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства», - говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами двух стран и в сфере обороны, и безопасности государства.

Помимо этого, в рамках посещения Тихоокеанского флота Ким Чен Ын передал подарок и оставил запись в книге отзывов: «Мореходство победы, отстоявшее справедливость и мир, не меркнет... Ким Чен Ын, 16 сентября 2023 года».

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае.

13 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на космодром «Восточный» в своем фирменном зеленом бронированном поезде. Знаменитая деревянная лесенка с ковром уже ждала политика – двери вагона остановились аккурат против нее.

Как отмечалось, самая главная часть визита Ким Чен Ына на космодром «Восточный» - переговоры с Владимиром Путиным – прошла за закрытыми дверями. Но до этого Ким Чен Ын успел сказать на камеру, что у него к Владимиру Путину много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни народов.