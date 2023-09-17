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НовостиПолитика16 сентября 2023 23:12

Собянин: В городском округе Истра силами ПВО сбит беспилотник

Разрушений и пострадавших нет
Сергей ГАПЧУК
Собянин: В городском округе Истра силами ПВО сбит беспилотник

Собянин: В городском округе Истра силами ПВО сбит беспилотник

Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Московской области системой ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра», - написал Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Истринском районе и Калужской области были уничтожены беспилотники, летевшие к Москве.

Глава столицы отмечал, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.

По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно не имелось. На месте работали экстренные службы.