Минобороны РФ: Еще четыре украинских беспилотника уничтожены в Крыму Фото: REUTERS

Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями Крыма,об этом в Telegram-канале сообщили в Минобороны России.

«С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории РФ», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма. Уточнялось, что 17 сентября около 1.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА.

Средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа у западного побережья полуострова Крым.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в Московской области системой ПВО сбит украинский беспилотник, летевший к столице.