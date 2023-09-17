Политолог Сато: В Киеве скрывают данные о численности населения Украины Фото: REUTERS

Киев скрывает данные о численности населения Украины, при этом как народ украинцы находятся «под угрозой исчезновения», об этом заявил Nihon Keizai бывший главный аналитик МИД Японии Досися Масару Сато.

Сато назвал случаи, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт, «ужасными прецедентами».

По словам политолога, на Украине после обретения независимости проводилась перепись населения только один раз - в 2001 году. «Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это - государственная тайна», - подчеркнул Сато.

Эксперт отметил, что коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7.

«Украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная», - добавил политолог.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о векторе распада Украины, который, по его словам, виден отчетливо, поскольку на украинской территории осталось примерно половина населения.

Политик обратил внимание, что в 2001, согласно данным переписи населения, на Украине было около 48,5 миллионов человек, однако в 2014 году произошло отделение Крыма и Донбасса, а в 2019 году электронная перепись насчитала только 37,29 миллиона человек.

По его словам, если вычесть число жителей регионов, неподконтрольных Украине, а также эмигрантов, то получается, что численность населения составляет только 19,7 миллиона человек, а за пределами Украины - 17,9 миллиона.

Медведев подчеркнул, что судя по нехитрой арифметике, у этой «страны» было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего … Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо.