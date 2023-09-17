Минобороны РФ: В Домодедовском районе средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что в Домодедовском районе Московской области средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник.

«Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском районе и в городском округе Истра силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, летевшие к Москве.

По словам мэра, разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, не имелось.

Напомним, ночью 17 сентября российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над западным, северо-западным и восточным побережьями Крыма.