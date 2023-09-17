Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные сорвали и отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й мехбригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов»* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», - завил Савчук.

Офицер отметил, что противник потерял более 50 военнослужащих, уничтожены танк и боевая бронированная машина.

Как писал сайт KP.RU, 14 сентября российские военные сорвали две атаки украинских боевиков на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа.

Он уточнил, что были сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

Офицер подчеркнул, что артиллерия, штурмовая и армейская авиация уничтожили около сорока украинских боевиков и бронированную боевую машину ВСУ.

* запрещенная в России террористическая организация