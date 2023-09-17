Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории логистического центра в Узловском районе в Тульской области в воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщает министерство по региональной безопасности.

Отмечается, что на данный момент на территории происшествия работают сотрудники всех экстренных служб Тульской области.

Согласно предварительным данным, обошлось без каких-либо пострадавших и серьезных разрушений инфраструктуры. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на субботу, 17 сентября, в Раменском городском округе силы противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву беспилотник.