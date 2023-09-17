Умер Александр Хван, режиссер фильмов «Дюба-дюба» и «Кармен»

Причина смерти не названа, однако известно, что режиссер страдал хронической обструктивной болезнью легких. Фото: wikipedia/ru

В возрасте 65 лет ушел из жизни режиссер Александр Хван, который известен по фильмам «Дюба-дюба» и «Кармен», а также сериалу «Марьина роща». О смерти сообщила его супруга Елена в воскресенье, 17 сентября.

«Это произошло сегодня», - приводит ТАСС ее слова.

Причина смерти не названа, однако известно, что режиссер страдал хронической обструктивной болезнью легких, которая была вызвана его многолетним курением. В феврале 2020 года на фоне обострения этого заболевания он провел две недели в коме.

Александр Хван окончил мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой ВГИКа. За время своей карьеры он снял около 30 фильмов, среди которых «Кармен», «Дюба-дюба», «Полцарства за любовь». Он также сыграл в 14 фильмах и сериалах.