"Ни разу не исчезал и обещал вернуться к вечеру домой": Поиски пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика завершены

Пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика нашли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в воскресенье, 17 сентября, в Екатеринбурге завершили поиски 10-летнего мальчика. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«История с таинственным исчезновением очередного ребенка завершена. На этот раз, к счастью, благополучно», - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы, уточнив, что мальчик был найден утром в воскресенье, 17 сентября, «живым и здоровым».

Горелых уточнил, что мальчик был на время оставлен в ОВД для того, чтобы выяснить подробности

Мальчика ушел из дома в субботу, 16 сентября, пообещав вернуться к 18 часам, однако так и не пришел. Как сообщили родители школьника, дома он ни с кем не ссорился, а ранее ни разу не исчезал.