Кадыров опроверг заявления о своей болезни

Кадыров опубликовал видео с прогулки после слухов о своей болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал проветриться тех, кто верит заилениям о его болезни. Публикацию он выложил в Telegram-канале, сопроводив видеороликами со своей прогулки.

«Советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», - заявил глава региона.

Такие заявление он сделал после того, как представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что глава Чеченской Республики болеет и находится в тяжелом состоянии или в коме. Такие данные распространили также и украинские Telegram-каналы. Сообщалось, что Кадыров был якобы срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве.