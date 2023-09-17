Генерал Милли: Попытка наступления не поможет Киеву достичь своих целей Фото: REUTERS

ВСУ не сможет добиться полного вытеснения российских сил, об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

«Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены», - сказал Милли.

Он добавил, что даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является «более широкой стратегической целью Зеленского».

В интервью Милли назвал наступление ВСУ «длительным, тяжелым и кровавым».

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячу военнослужащих.

Также президент сообщил, что ВСУ потеряли в ходе наступления 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции.