Глава ГУР Буданов: ВСУ не завершат конфликт на Украине военным парадом в Москве Фото: REUTERS

Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Такое признание сделал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist.

По его словам, в Киеве понимают, что не закончат конфликт «парадом победы в Москве».

Он отметил, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что Россия когда-либо сдастся.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки.

Глава государства подчеркнул, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут информационные атаки, лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на церковь, культуру.

Президент добавил, что Москва будет реагировать на намерение Запада перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, так как речь идет о «существовании нашей страны».