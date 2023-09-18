Ким Чен Ын поблагодарил Путина и народ России за гостеприимство Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын по окончании «официального и дружественного» визита в Россию поблагодарил ее президента Владимира Путина, а также власти и народ за гостеприимство, об этом сообщило госрадио КНДР «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство», - говорится в сообщении.

Как подчеркивалось, глава Северной Кореи пожелал процветания России, а ее народу благ.

Как писал сайт KP.RU, северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал Тихоокеанскому флоту РФ подарок, а также оставил запись в книге почетных гостей корабля. Содержание подарка не раскрывается.

Кроме того, Ким Чен Ын высоко оценил боевой дух и героизм Тихоокеанского флота России.

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, который продлился с 12 по 17 сентября. Бронепоезд с северокорейским лидером покинул станцию в Приморье.