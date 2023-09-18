Белый дом: Байден планирует поднять вопрос об изменениях в Совбезе ООН Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден планирует поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совбеза ООН, об этом в интервью британской газете Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент Байден - вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе - мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», - сообщил Кирби.

По его словам, американские власти считают, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим».

«Президент Байден и США поддержали бы (включение) большего числа членов», - уточнил Кирби.

Как писал сайт KP.RU, 22 сентября 2022 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД России поддерживает инициативу президента США Джозефа Байдена о расширении Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается.

Рябков добавил, что Россия считает, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно.

Напомним, 21 сентября 2022 года, выступая на Генассамблеи ООН, Байден заявил, что США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН.