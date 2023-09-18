Дроны-камикадзе «БАС-80» из композитного материала испытают в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, переданы военным для испытаний в зоне спецоперации, об этоми РИА Новости рассказал управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения...», - сообщил Дудоров.

Он подчеркнул, что за счет применения композитных материалов дрон удалось сделать максимально легким и компактным. Вес дрона составляет 1,7 килограмма, а складные крылья позволяют помещать его в тубус.

Собеседник добавил, что испытания дрона-камикадзе проходят успешно.

Как писал сайт KP.RU, 15 сентября издание Defense One сообщило, что ВСУ приходится прятать технику из-за применения российскими военными беспилотников «Ланцет». Из-за дронов страдают маневренные возможности украинской армии.

По данным издания, один производитель средств защиты от беспилотников предложил оружие, стреляющее сетью. Однако позже выяснилось, что оно не в состоянии остановить такой дрон, как «Ланцет».

31 августа польский портал Interia написал, что российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для ВСУ.

В статье отметили, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, «даже прямо перед выбранной целью».

Портал утверждает, что «Ланцеты» сеют ужас среди экипажей украинской техники.