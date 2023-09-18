Более 755 тысяч экземпляров нового учебника по истории поставлено в школы России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 755 тысяч экземпляров нового учебника по истории для 11-х классов поставлено во все регионы России. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

По данным министерства, новым учебником обеспечены все ученики. Он основан на принципах исторического суверенитета, объективности знания истории и ее преемственности, а также уважения к прошлому нашей страны, отметили в Минпросвещения.

Также в ведомстве добавили, что более 720 тысяч учебников истории для десятых классов поставят к следующему учебному году во все российские регионы. Все субъекты заказали новые книги для десятых классов к 2024 году, заключили в Министерстве.

Кроме того, в Единый государственный экзамен по истории в 2024 году будут включены задания, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и присоединением к России новых регионов.