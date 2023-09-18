«Буду абсолютно честен»: Зеленский признал трудности с наступлением ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал трудности наступления украинских войск, отмети, что оно идет медленно.

«Это трудный вопрос. Я буду с вами абсолютно честен … не очень быстрое», - заявил украинский лидер в интервью телекомпании СBS, комментируя ход наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский также обратил внимание на российские минные поля и артиллерию, которые остановили наступление бронетехники, поставленной Киеву западными странами. Противостояние в зоне боевых действий он назвал артиллерийской дуэлью, заявив, что каждая сторона выпускает по 40 тысяч снарядов.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский заявил, что у наступления украинских войск в любом случае не будет «хеппи-энда» для Киева, указав также серьезные потери на поле боя.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия хорошо подготовилась к попыткам наступления ВСУ, уточнив, что о сложности боевых действий рассказал Зеленский.