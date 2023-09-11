Зеленский признал, что у наступления ВСУ не будет хеппи-энда Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у наступления украинских войск в любом случае не будет «хеппи-энда» для Киева, указав, среди прочего, на серьезные потери на поле боя.

«Все мы хотим достичь успеха и "хеппи-энда". Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с "хеппи-эндом", у нас не будет "хеппи-энда" … У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать», - заявил украинский лидер в интервью телекомпании CNN, отметив, что страна «потеряла много людей»

Напомним, бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что потери украинских войск уже к концу этого года могут превысить 500 тысяч человек, тогда как Киев специально скрывает данные, занося убитых солдат в списке пропавших.

Позже экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары российской армии наносят невосполнимые потери, а назначение нового человека на пост главы Министерства обороны Украины не сможет ничего изменить.