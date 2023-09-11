МИД Франции признал хорошую подготовку России к наступлению ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия хорошо подготовилась к попытке наступления украинских войск, отметив, что о сложности боевых действий сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление не остановлено, оно идет трудно. Оно оказалось более сложным», - заявила глава французского внешнеполитического ведомства радиостанция RMC.

Колонна сообщила о решении Парижа увеличить военную помощь Киеву, отметив, что украинской стороне уже поставили артиллерию, боеприпасы. Кроме того, сейчас стоит вопрос ремонта уже поставленных вооружений.

Напомним, накануне украинский президент заявил, что у наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в любом случае не будет «хеппи-энда» для Киева, отметив также серьезные потери на поле боя.