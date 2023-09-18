China Daily: сухопутные войска НОАК представили первый боевой беспилотник Фото: REUTERS

Свой первый боевой беспилотник представили сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает китайская газета China Daily.

Новый китайский беспилотник получил название KVD002. Он является первым разведывательным боевым БПЛА на вооружении сухопутных войск НОАК.

Дрон оснащен двумя ракетами класса "воздух-поверхность" AR-1 и аппаратурой для разведывательной деятельности. Такой беспилотник необходим для ведения длительной разведки на большом расстоянии и нанесения высокоточных ударов по средствам ПВО, бронетехнике и укреплениям противника.

Кто выступил в качестве разработчика - пока неизвестно. Издание предполагает, что дрон мог быть создан на основе CH-4, способного находиться в воздухе до 30 часов, а его максимальная скорость достигает до 230 км в час.

Тем временем, в НАТ глава военного комитета адмирал Роб Бауэр признал, что оборонная промышленность стран Североатлантического альянса не способна удовлетворить потребности Украины по оружию и боеприпасам.