Названы самые популярные за 120 лет мужские и женские имена Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какие мужские и женские имена являются самыми популярными в России последние 120 лет.

Оказывается, все эти годы популярными были мужские имена: Алексей, Александр, Михаил и Владимир. А среди женских имен: Анна, Александра и Татьяна (как в 1920-е, так и в 2000 -е).

Менее популярные имена: Елена, Екатерина, Ольга и Мария, мужские имена: Дмитрий, Иван и Николай. Интересно, что имя Денис в начале 80-х было десятым по популярности, а сейчас - 45-м. Имя Елена было вторым по популярности, а сейчас — 60-м.

Стало известно, что в 2022 году самыми распространенными именами стали Софья и Артем. Во многих регионах появились такие имена, как: Ева, Анна, Мария, Виктория, Александр, Максим.

Кстати, в большинстве регионах список имен похож, а вот в Калмыкии детей называют так - Адьян, Даяна, Иляна и Энкира. Любимыми именами в Осетии стали Давид и Георгий.

Резко снижается популярность имен Анастасия, Иван, Даниил, Дмитрий (если в 90-е годы они были самыми популярными, то сейчас на 17 месте по России).

Пока еще называют новорожденных Артемом, Федором, Романом.

В настоящее время почти совсем исчезли в рейтинге по России такие женские и мужские имена: Елена, Наталья, Ольга, Юлия, Татьяна, Ирина, Светлана, Марина, Надежда, Любовь

В список 10-ти самых модных женских имен на сегодняшний день попали Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия (на 24-78-м местах по популярности). Мужские имена — Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав, Савва, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Тинькофф Журнал».

Кстати, самыми необычными именами для новорожденных в 2023 году стали Алтай, Эльбрус, Мираж, Галактион, Малина, Зима, Искра, Тиффани, Ангела, Весна и Апрелия, пишет газета «Известия».

Кстати, в России за последние десять лет на 46 тыс. увеличилось число записей актов о перемене имени — фамилии, собственно имени и (или) отчества. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.