Минобороны РФ: удар по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow нанесён 18 сентября

Минобороны: удар по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow нанесён 18 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 18 сентября 2023 года российская авиация нанесла высокоточный удар по складам ВСУ, на которых хранились ключевые образцы западного вооружения, такие как ракеты большой дальности Storm Shadow, снаряды с обеднённым ураном и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow»», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что помимо вышеозначенных снарядов и ракет, были поражены центры радиотехнической разведки ВСУ, а также учебные полигоны, где готовили диверсионные группы. Все намеченные цели были успешно уничтожены.

Ранее KP.RU сообщил, что 15 сентября российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении.