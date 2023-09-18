Названы продукты, которые "отвлекают" иммунную систему от защиты организма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Биолог Наталья Колман дала совет, что полезно есть в холодное время года, чтобы укрепить иммунитет перед осенними инфекциями. Также она назвала продукты, которые следует исключить из рациона в этот период, так как они "отвлекают" иммунную систему.

Продукты, которые несут вред для здоровья и снижают иммунитет:

- фруктовые или овощные соки,

- газированные напитки (в них высокое содержание сахара и красителей),

- консервы (в составе много соли),

- белый хлеб,

- сладости (углеводы прибавляют вес, но не дают энергию),

- спиртные напитки (вызывают проблемы с терморегуляцией).

Также не следует употреблять в большом количестве сырые овощи и фрукты (наравне с пользой в них содержатся еще и вещества, воспаляющие кишечник).

- Полезно есть растительные продукты, которые прошли паровую обработку. Тогда в кишечнике не будет образовываться избыточное газообразование и иммунитет не пострадает, - отметила собеседница интернет-изданию «Подмосковье сегодня».