Названы продукты, которые "отвлекают" иммунную систему от защиты организма
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Биолог Наталья Колман дала совет, что полезно есть в холодное время года, чтобы укрепить иммунитет перед осенними инфекциями. Также она назвала продукты, которые следует исключить из рациона в этот период, так как они "отвлекают" иммунную систему.
Продукты, которые несут вред для здоровья и снижают иммунитет:
- фруктовые или овощные соки,
- газированные напитки (в них высокое содержание сахара и красителей),
- консервы (в составе много соли),
- белый хлеб,
- сладости (углеводы прибавляют вес, но не дают энергию),
- спиртные напитки (вызывают проблемы с терморегуляцией).
Также не следует употреблять в большом количестве сырые овощи и фрукты (наравне с пользой в них содержатся еще и вещества, воспаляющие кишечник).
- Полезно есть растительные продукты, которые прошли паровую обработку. Тогда в кишечнике не будет образовываться избыточное газообразование и иммунитет не пострадает, - отметила собеседница интернет-изданию «Подмосковье сегодня».