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НовостиЗдоровье18 сентября 2023 11:51

Названы продукты, которые "отвлекают" иммунную систему от защиты организма

От них лучше отказаться, чтобы укрепить иммунитет
Елена АКИМОВА
Названы продукты, которые "отвлекают" иммунную систему от защиты организма

Названы продукты, которые "отвлекают" иммунную систему от защиты организма

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Биолог Наталья Колман дала совет, что полезно есть в холодное время года, чтобы укрепить иммунитет перед осенними инфекциями. Также она назвала продукты, которые следует исключить из рациона в этот период, так как они "отвлекают" иммунную систему.

Продукты, которые несут вред для здоровья и снижают иммунитет:

- фруктовые или овощные соки,

- газированные напитки (в них высокое содержание сахара и красителей),

- консервы (в составе много соли),

- белый хлеб,

- сладости (углеводы прибавляют вес, но не дают энергию),

- спиртные напитки (вызывают проблемы с терморегуляцией).

Также не следует употреблять в большом количестве сырые овощи и фрукты (наравне с пользой в них содержатся еще и вещества, воспаляющие кишечник).

- Полезно есть растительные продукты, которые прошли паровую обработку. Тогда в кишечнике не будет образовываться избыточное газообразование и иммунитет не пострадает, - отметила собеседница интернет-изданию «Подмосковье сегодня».