"После вечеринки ночью чуть не умерла": Регина Тодоренко отравилась дорогостоящим деликатесом

Регина Тодоренко отравилась трюфелем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками неприятными последствиями дорогого ужина с выпивкой.

"После вечеринки ночью чуть не умерла", - так начала свой рассказал Тодоренко. На личной странице в соцсетях она сообщила, что накануне отужинала девятью блюдами с дорогостоящим деликатесом - трюфелем, а также выпила два бокала белого вина и один шот текилы.

После плотной трапезы блогер провела на танцполе целый час и к полуночи вернулась домой. На утро ей потребовалась капельница. Выяснилось, что у Тодоренко непереносимость трюфеля - ее любимого гриба. Мама блогера рекомендовала ей постельный режим, но Регина сорвалась в командировку, записав обращение к подписчикам из аэропорта по пути в Калининград. Тодоренко призналась, что это первый случай в жизни, когда ей совсем не хочется идти на работу.

Ранее KP.RU рассказал, что Регина Тодоренко впервые получила роль в большом кино.