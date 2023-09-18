Экс-премьер Фицо: Словакия прекратит помощь Украине в случае победы оппозиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия перестанет поставлять вооружения Киеву в случае, если к власти придет оппозиционная партия Smer. Об этом заявил экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо, пишет Associated Press.

Выборы в парламент пройдут 30 сентября. По словам Фицо, если в состав нового правительства войдет партия оппозиции, то поставки Киеву будут прекращены.

"Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия", - сказал Фицо.

Кроме того, по словам политика, новые поставки вооружений Киеву не изменят ход конфликта на Украине, а западным странам нужно будет поспособствовать поиску компромисса между Россией и Украиной.

Напомним, ранее Словакия вместе с Венгрией вслед за Польшей ввели эмбарго на зерно с Украины. При этом, Еврокомиссия отказалась продлить эмбарго.